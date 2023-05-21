مسئول أوكراني يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي الوضع في أوكرانيا

الأحد 21/مايو/2023 - 03:09 م

بحث رئيس مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الأوضاع في ساحة المعركة في أوكرانيا.

وذكر مكتب الرئيس الأوكراني - في بيان - أن لقاء يرماك وسوليفان جاء خلال زيارتهما لليابان لحضور قمة مجموعة السبع، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وناقش الطرفان الوضع في ساحة المعركة، وإمكانية تشكيل تحالف لتقديم طائرات مقاتلة لأوكرانيا، بالإضافة إلى خطوات للتحرك نحو تنفيذ صيغة السلام التي اقترحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأعرب يرماك عن شكره للرئيس الأمريكي جو بايدن والكونجرس والشعب الأمريكي على دعمهم المستمر لأوكرانيا في ظل الحرب.

ميدانيا.. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تم تدمير 428 طائرة مقاتلة و234 مروحية و4245 طائرة مسيرة.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أنه تم أيضا تدمير 424 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 9251 دبابة ومدرعة، و1100 راجمة صواريخ، و4871 مدفع هاون، و10365 مركبة عسكرية خاصة.

كانت روسيا قد أطلقت في الرابع والعشرين من فبراير 2022 عملية عسكرية في أوكرانيا، ولم تنجح الدعوات الدولية في وقفها رغم استهداف سلطات موسكو بسلسلة عقوبات اقتصادية واسعة.