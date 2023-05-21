عضو مجلس أمناء الحوار الوطني يطالب بإصدار قانون للإدارة المحلية

قال عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: "إننا أمام مشكلة كبيرة، ونعيش أكثر عقد من الزمن بدون مجالس محلية، وهو أمر مَعِيب".

وأضاف خلال كلمته بجلسة لجنة المحليات بالمحور السياسي: "رغم أن الأمر مَعِيب، ولكن أن نأتي متأخرين خير من ألا نأتي أبدًا، وهذا مخالف للدستور".

وطالب عمرو هاشم ربيع، بضرورة إصدار قانون للإدارة المحلية اليوم قبل غدٍ، مضيفًا: "كفانا تأخيرًا"، وأكد أن كل مَن داخل المجالس النيابية لا يمثل المحليات، إذ أنه لايوجد عمال أو فلاحون داخل المجالس المحلية.

كما طالب بتفعيل قانون الانتخابات بالقائمة النسبية غير الحزبية، بالمجالس المحلية معتبره أمرًا واقعًا وقائمًا وواردًا أن يحدث.

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