ختام فعاليات الموتمر السنوي السادس للجمعية المصرية للجهاز الهضمي.. صور

اختتمت فعاليات المؤتمر السنوي السادس للجمعية المصرية للجهاز الهضمي والذي أقيم يومي 18 و 19 مايو، تحت رعاية أ. د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، أ. د. علي الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس وبرئاسة أ. د. طارق يوسف مدير مستشفى عين شمس الجامعي وأستاذ الباطنة والكبد والجهاز الهضمي بطب عين شمس.

حضر الافتتاح عن الجمعية الطبية المصرية أ. د. أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق وعضو مجلس إدارة الجمعية الطبية المصرية ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب وأ. د. عاطف أمام أمين الجمعية الطبية المصرية.

وأوضح رئيس المؤتمر أن الجمعية المصرية للجهاز الهضمي تهتم بكل ما يخص الجهاز الهضمي و الكبد وتضم الأطباء المهتمون بالتخصص، مشيرًا إلى أن مؤتمر هذا العام 2023 ينقسم إلي قسمين، قسم عملي، يشمل التدريب على مناظير الجهاز الهضمي التشخيصية والتداخلية و الأشعة التليفزيونية التطبيقية، وتدرب به أطباء من الجامعات ووزارة الصحة و نقابة الأطباء وشباب الاطباء من مصر والعالم العربي وأفريقيا مثل السودان والصومال، كما ضم ورشة عمل للتمريض على مدى يومين تشمل معايير الجودة في يوم وفي الاخر تدريب لتمريض المناظير على التقنيات الأحدث وكيفيه التعامل مع مناظير الجهاز الهضمي.

وتابع أن القسم الثاني كان نظري، حيث تم عرض حالات مرضية ليناقشها الأساتذة والساده الأطباء من التخصص بجميع الجامعات والمعاهد والقوات المسلحة والشرطة المصرية ووزارة الصحة من التخصصات المختلفة المتعلقة بالحالة بهدف عرض حالات واقعيه وكيفية التعامل معها والخطوط الاسترشادية لهذه الحالات والتنبيه على أهمية التعاون بين تخصص الجهاز الهضمي و الكبد والتخصصات الأخرى في التشخيص والعلاج ، و تسلط الضوء علي التداخل بين أمراض الجهاز الهضمي و التخصصات الأخرى مثل أمراض القلب والصدر وأمراض الدم وأهمية التعاون بين هذه التخصصات للوصول إلى التشخيص والعلاج السليم.

يذكر أن المؤتمر تكون من 20 جلسة على مدار اليومين، وتضمن جلسة هامة حول صحة المرأة الحامل قبل وبعد الولادة وكيفية التعامل مع أمراض الجهاز الهضمي والكبد المختلفة في هذه المرحلة، وجلسة أمراض النفسجسمانية وهي مشتركة بين أطباء من الطب النفسي والقلب والجهاز الهضمي مثل أمراض القولون العصبي وجلسات عن الجديد في أمراض وأورام الكبد والمعدة والقولون والبنكرياس في حضور أساتذة من الجراحة والأشعة والأورام والطب النفسي والأطفال والتغذية العلاجية.

وهدف المؤتمر إلى الوقوف على ما هو جديد في العالم لشباب الأطباء والاطلاع على الخطوط الاسترشادية الجديدة والخروج بتوصيات خاصة بالمرضى المصريين والتواصل بين الأجيال والتخصصات المختلفة.

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