الدوري الإنجليزي.. تشكيل هجومي لليدز أمام وست هام للخروج من دائرة الهبوط

أعلن خافيير جراسيا المدير الفنى لفريق ليدز يونايتد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره وست هام يونايتد، وذلك بعد قليل على ملعب "لندن الأولمبى"، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق ليدز يوناتيد كالتالى:

حراسة المرمى: جويل روبليس.

خط الدفاع: لوك أيلنج، راسموس كريستنسن، روبن كوخ، ماكسيمليان ووبر.

خط الوسط: ويستون ماكيني، باسكال ستريك، أدم فورشاو.

خط الهجوم: رودريغو، باتريك بامفورد، جاك هاريسون.



ويحتل فريق وست هام يونايتد المركز الـ 15 برصيد 37 نقطة، ويسعى للأبتعاد عن دائرة الهبوط، بينما يقع ليدز يونايتد فى المركز الـ 18 برصيد 31 نقطة، ويسعى لتحقيق الثلاث نقاط والخروج من دائرة الهبوط الواقع داخلها.

