الأرصاد: الطقس غدا حار نهارا على أغلب الأنحاء معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 32

الأحد 21/مايو/2023 - 02:46 م

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا /الاثنين/ طقس حار على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية الشرقية نهارا، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على وجنوب سيناء وجنوب البلاد.. فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية، فتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال محافظة البحر الأحمر وسيناء والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.. وتتهيأ فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 32 21

العاصمة الادارية 32 20

6 اكتوبر 31 20

بنهــــا 32 21

دمنهور 31 20

وادى النطرون 32 22

كفر الشيخ 31 22

المنصورة 31 19

الزقازيق 32 21

شبين الكوم 32 21

طنطا 31 20

دمياط 29 19

بورسعيد 30 20

الإسماعيلية 33 20

السويس 32 21

العريش 31 18

رفح 31 18

رأس سدر 35 20

نخل 32 13

كاترين 30 11

الطور 33 22

طابا 32 20

شرم الشيخ 36 23

الاسكندرية 25 18

العلمين الجديدة 25 18

مطروح 24 19

السلوم 25 18

سيوة 30 20

رأس غارب 35 23

الغردقة 35 23

سفاجا 36 22

مرسى علم 35 23

شلاتين 31 23

حلايب 30 24

أبو رماد 28 23

رأس حدربة 28 23

الفيوم 35 22

بني سويف 35 22

المنيا 36 23

أسيوط 36 23

سوهاج 38 23

قنا 40 24

الأقصر 41 23

أسوان 42 25

الوادى الجديد 39 23

أبوسمبل 40 24