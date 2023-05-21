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الأحد 21 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

المطابع الأميرية تطلق بوابة التشريعات والأحكام المصرية.. وإتاحة 320 ألف تشريع عبر البوابة

المطابع الاميرية
المطابع الاميرية
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أطلقت الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية بوابة التشريعات والأحكام المصرية تتضمن تراث الدولة القانوني والذي يشمل القوانين ومراسيم القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية  وقرارات الهيئات والمديريات حيث تحتوي البوابة على أكثر من 320 ألف تشريع مفهرس وذلك منذ عام 1880 وحتى اليوم.

وقال المحاسب أشرف إمام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ،  أن بوابة التشريعات والأحكام تتضمن القوانين بكافة توابعها و الجريدة الرسمية والوقائع المصرية وأحكام المحاكم العليا والتي تشمل أحكام محاكم النقض والدستورية العليا والإدارية العليا ودائرة توحيد المبادئ، مشيرا الي ان البوابة تحتوي ايضاً على فتاوي الجمعية العمومية وتضم قسمي الفتوي والتشريع.

وأوضح إمام أن البوابة توفر المعلومات والبيانات والأحكام للقضاة والمحامين و المشتغلين بالقانون حيث تعد بمثابة مكتبة إلكترونية متكاملة تضم كافة التشريعات والأحكام، مشيراً الى أن البوابة توفر كافة الادوات لتسهيل عملية البحث، وكذا طريقة عرض متقدمة لكافة البيانات، بالإضافة الى عرض كافة القوانين بأخر تعديلاتها، وتحديث الجريدة الرسمية والوقائع يومياً، الى جانب كافة أحكام محكمة النقض المدني و الجنائي ، فضلاً عن كافة أحكام المحكمة الإدارية العليا مع تلخيص المبادئ، وكافة فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

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