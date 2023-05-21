انطلاق المؤتمر الدولي للتغير المناخي والأمني في العراق

الأحد 21/مايو/2023 - 02:43 م

انطلقت اليوم الأحد في العاصمة بغداد أعمال المؤتمر الدولي للتغير المناخي والأمني في العراق.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي - في كلمة خلال أعمال المؤتمر وفقا لقناة الإخبارية العراقية - سعي البرلمان لتشريع قانون تنظيم الطاقة المتجددة، داعيا إلى تضافر الجهود الدولية لإيجاد الحلول المناسبة لمشكلة التغيرات المناخية.

وقال المندلاوي: "إن العراق يقوم بدوره عبر تشريع القوانين المهمة في مجال الطاقة وتصديق الاتفاقيات الدولية ومن أبرزها تصديق العراق على الاتفاقيات الدولية للمنظمات والوكالات الدولية للطاقة المتجددة، وقانون انضمام العراق إلى الاتفاقية المتحدة الإطارية لتغيير المناخ والبروتوكول الملحق بها، واتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، واتفاقية فيينا، وبروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون".

وأضاف نائب رئيس مجلس النواب أن انضمام العراق لهذه الاتفاقيات يعد وعيا لخطورة المشكلة، مشددا على أهمية تضافر الجهود الدولية بداية لبحث طرق حل المشكلة.