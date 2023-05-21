"تضامن الغربية".. دعم زفاف 21 عروسة من الأولي بالرعاية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، دعم زفاف 21عروسة بقرى ومراكز المحافظة من الأولى بالرعاية، وذلك بالتعاون مع الأورمان وعدد من الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أنحاء المحافظة.

وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن دعم الفتيات اليتيمات، يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا.

وأوضح، أن دعم زواج الفتيات اليتيمات يهدف إلى إدخال الفرحة والسرور عليهم وعلى أسرهن بإتمام زفافهن وتسلميهن مبالغ مادية وهدايا عينية، وذلك لدعمهن فى بناء بيت الزوجية، واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية.