«النودلز المميت».. وفاة طفل بسبب الإفراط في تناوله.. «سلامة الغذاء» تؤكد عدم مطابقته للمواصفات الصحية.. و«خبراء التغذية» يحذرون من الشعرية سريعة التحضير وموادها الحافظة

تصدر النودلز الكوري، مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان فتاة على «تيك توك»، وفاة شقيقها على نحو مفاجئ، بسبب الإفراط في تناول هذا الطعام الحار الذي دمر له الكليتين والمرارة.

وقالت «شريهان يوسف» عبر حسابها الشخصي، وهي في حالة انهيار بعد طول بكاء على فقدانها لأخيها: «مش عارفة أقول إيه، مش هقول أخويا ده ابني ابن قلبي، أقرب حاجة ليا انتقل إلى رحمة الله تعالى، ما يتعزش على اللي خلقه وربنا يرحمه ويسامحه ويغفر له».

وفي مقطع فيديو آخر لها بعد تساؤل عدد كبير من المتابعين عن سبب الوفاة، أوضحت قائلة: «الحمد لله والله يسامحه ويرحمه، عيل عنده 17 سنة بيحب النودلز الكوري الحراق، الشطة بوظتله الكلى وفقعت المرارة 5 أيام وتوفى»، موجهه بالنصيحة لمتابعيها قائلة: «خلو بالكم من عيالكم، ماتكلوش الحاجات دي، وشيروا الفيديو على قد ما تقدروا، ربنا ميكتبها لحد أبدا، عريس عنده 17 سنة، ما يتعزش على اللي خلقه، الله يرحمه، ادعولي كتير».

وحذر خبراء التغذية من الإفراط في تناول النودلز سريعة التحضير، حيث أنها تتكون من نسبة عالية من الأملاح ومكسبات الطعم، وفي إبريل 2022 أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالرقابة، سحب عدد أكثر من 733 ألف كرتونة بنكهات مختلفة من منتج النودلز الشهير، بسبب عدم المطابقة لاشتراطات سلامة الغذاء، بالإضافة إلى طرح الشعيرية سريعة التحضير دون أكياس الشطة، مع إزالة الادعاء المذكور على الكراتين، حيث تم سحب المنتج من سلسلة الإمداد الغذائي، وعدم تداول أكياس الشطة والنكهات غير المطابقة.

منتجات فقيرة الفائدة

أوضحت الدكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للاطباء البيطريين، أن الدهون المشبعة التي تدخل ضمن نودلز أو الشعرية السريعة التحضير لها أضرار وخطيرة على صحة الإنسان، مؤكدة أن هذه الأنواع من المنتجات فقيرة الفائدة ولا تصلح أن تكون وجبة رئيسية بل هي وجبة للتسالي وسد الجوع فقط، والاعتماد عليها كوجبة رئيسية للأطفال يتسبب في ظهور أعراض نقص وسوء التغذية.

مواد حافظة مؤذية

وتابعت الدكتورة شيرين، خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أن مكونات الشعرية سريعة التحضير، هى: «60% من الكربوهيدرات نتيجة دقيق القمح الخاص بالشعرية، بالإضافة إلى دهون مشبعة ومصدرها زيت النخيل الذي تحتويه تلك الشعرية»، موضحة أنها لا تحتوي على بروتينات أو فيتامينات أو أملاح معدنية أو أي فوائد تمد الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها، محذرة أنه يتم إضافة مواد حافظة ومعززات للنكهة وتحسين القوام لهذه المنتجات، قائلة: «النودلز لا تشكل خطرًا في حد ذاتها لاحتوائها على تلك المواد، وإنما خطورته في الملح الصيني».

وأكدت أن الشعرية سريعة التحضير، تحتوي توابلها على مادة مونو صوديوم جلوتامات أو أحادي جلوتامات الصوديوم أو ما يسمى بالملح الصيني واختصارها MSG ويرمز لها بـE621، وهي مادة معززة للنكهة ومن مسببات السرطان ومسؤولة عن تدمير خلايا المخ وهناك أبحاث تثبت أنها من أحد مسببات الزهايمر وبعض الأمراض العصبية الأخرى، مضيفة أن جميع الجهات الرقابية العالمية أعلنت أن كل تلك الاتهامات لم تثبت بالتجارب العلمية الموثقة، ولم تخرج التجارب التي أجريت على البشر بأي أدلة قاطعة تثبت أضرار تلك المادة، لكنها تتسبب في الحساسية لبعض الأشخاص وقد ينتابهم إحساس بالصداع والغثيان نتيجة تناول كميات أكثر من المسموح بها يوميًا والتي لا ينبغي أن تزيد عن 3 جرام يوميًا وهي النسبة الآمنة والمسموح بها والتي حددتها هيئة الغذاء والدواء الامريكية.

مجدي نزيه، خبير التغذية

وقال الدكتور مجدي نزيه، خبير التغذية، إن ملايين الناس حول العالم تتناول النودلز دون مشاكل، فهناك شيئا غير مفهوم وقصة مختلفة والوفاة لا ترتبط بأكل اعتيادي، كما تم الحديث عنه في حكاية هذا الشاب، موضحًا أن الإندومي يحتوي على مادة جلوتيمات أحادي الصوديوم، موضحا أنها مكسبة نكهة وغير مميتة ولكنها تصيب بضمور الأعصاب حال الإفراط في تناولها لسنوات وتوجد أيضا في مكعبات المرقة، فهذه المادة غير سامة ولا تتسبب في وفاة وقتية، وتسمى مرض المطاعم الصينية، وتصيب من يداوم عليها طيلة 5 سنوات.