الدوري الإسباني.. طوماس يقود رايو فاليكانو لمواجهة إسبانيول

أعلن أندوني ايراولا المدير الفنى لفريق رايو فاليكانو، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره إسبانيول، وذلك بعد قليل على ملعب " تيريزا ريفيرو"، ضمن منافسات الجولة الـ 35 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.



وجاء تشكيل فريق رايو فاليكانو كالتالى:

حراسىة المرمى: ستول ديميتريفسكي.

خط الدفاع: إيفان باليو، فلوريان لوجون، أليخاندرو كاتينا، فران غارسيا.

خط الوسط: باتي سيس، سانتي كوميسانيا، اوسكار تريخو، الفارو غارسيا.

خط الهجوم: إسحاق بالازون، راوول دي طوماس.



ويعانى فريق إسبانيول من أحتمالية الهبوط بعد احتلاله المركز قبل الأخير فى قائمة الليجا برصيد 31 نقطة، بينما يقع أصحاب الأرض فى المركز الـ 11 برصيد 46 نقطة.