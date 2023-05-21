بعد تحذيرات الأرصاد..عواصف ترابية والكثبان الرملية تغلق محور ديروط – الفرافرة في الوادي الجديد (صور)

تسببت الكثبان الرملية في غلق محور ديروط – الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، وإعاقة الحركة المرورية بالمحور كما تعرض المركز لموجة من الطقس السيئ بسبب العواصف الترابية خاصة بعد إطلاق تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية أمس بتعرض منطقة الصحراء الغربية والوادي الجديد لرياح مثيرة للأتربة تؤدي لتدهور الرؤية الأفقية.

وتسببت الكثبان الرملية بغلق محور ديروط – الفرافرة في منطقة الكيلو 190 من المحور بشكل كامل مما يعوق مرور أي مركبات على المحور.

فيما رفعت مديرية الصحة ومرفق الإسعاف بالوادي الجديد، درجة الاستعداد القصوى تحسبا لأي طوارئ أو حوادث تحدث في المحور جراء موجة الطقس السيء وحركة الكثبان الرملية بالمحور.

فيما أعلنت الوحدة المحلية لمركز الفرافرة بالتعاون مع هيئة الطرق عن البدء في دفع المعدات اللازمة لإزاحة الرمال بعد استقرار الرؤية الأفقية حيث تعرض المركز لعواصف ترابية تسببت في تدهور مستوى الرؤية الأفقية والرأسية.

وكانت قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية، مساء أمس السبت من نشاط الرياح متوقع اليوم الأحد على السواحل الشمالية الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى، تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية بالصحراء الغربية ومحافظة الوادى الجديد.

حيث تشهد السواحل الشمالية الغربية أمطار خفيفة قد تكون متوسطة رعدية أحيانا على السلوم ومطروح والضبعة اليوم الاحد.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الاحد، حيث يسود طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد.

الكثبان الرملية تغلق محور ديروط – الفرافرة في الوادي الجديد (1)

الكثبان الرملية تغلق محور ديروط – الفرافرة في الوادي الجديد (2)

الكثبان الرملية تغلق محور ديروط – الفرافرة في الوادي الجديد (3)