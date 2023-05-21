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الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

روسيا : نستهدف تصدير 55 مليون طن من الحبوب سنويا

أوكسانا لوت
أوكسانا لوت
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قالت أوكسانا لوت، النائبة الأولى لوزير الزراعة الروسي، إن روسيا تستهدف حصد نحو 130 مليون طن من الحبوب سنويا في المتوسط وتصدير ما يصل إلى 55 مليون طن، وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد.

وأضافت أن موسكو تمكنت من تعزيز صادراتها من الحبوب على الرغم من رفض بعض الدول شراء الحبوب الروسية بسبب الصراع في أوكرانيا الذي تصفه روسيا بأنه "عملية عسكرية خاصة".

وقالت لوت على هامش منتدى صناعي الجمعة "على الرغم من تراجع عدد الدول المشترية، فقد زاد حجم مبيعاتنا... لا نهتم بعدد الدول، بل نهتم بالشراكات الجيدة".

وتصدر روسيا في الوقت الحالي نحو 80 بالمئة من حبوبها إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشكل تركيا ومصر وإيران والسعودية والجزائر أكبر خمسة مشترين، بحسب إدوارد زيرنين رئيس اتحاد مصدري الحبوب الروسي.

وقال دميتري باتروشيف وزير الزراعة في وقت سابق هذا الأسبوع إن محصول الحبوب سيبلغ 123 مليون طن على الأقل في 2023، بينما ستتراوح صادرات الحبوب الإجمالية بين 50 مليونا و55 مليون طن في موسم 2023-2024.

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