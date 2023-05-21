السجن 3 شهور لمقاول استولى على مستندات مكتب بريد بطوخ 

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السابعة بحبس مقاول 3 شهور وتغريمه 500 جنه، لاتهامه بالاستيلاء على مستندات خاصة بمكتب بريد العمار مركز طوخ بقصد استغلالها بدون وجه حق ودون سند قانوني.

كانت جهات التحقيق قد أحالت المتهم "أسامة ب ا" مقاول بناء من المسند إليهم أعمال تطوير مكتب بريد العمار بدائرة مركز طوخ استولى بغير حق وبنية التملك على أوراق ومستندات خاصة بمكتب البريد والكائنة بالدور الثالث مبنى البريد وهي مستندات حفظ عام 2017 الخاصة بعمليات السحب والإيداع للعملاء والمملوكة للجهة محل عمله سالفة الذكر وكان ذلك دون وجه حق وبنية تملكه أضرارا بأموال ومصالح الجهة التي يتصل بها بحكم عمله علي النحو المبين بالتحقيقات.

كما اتهمت جهات التحقيق المتهم بصفته سالفة الذكر بالإضرار عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يتصل بها بحكم عمله بأن ارتكب الجريمة محل الوصف السابق مما أضاع عليها الأوراق والمستندات محل الاستيلاء على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت أوراق القضية أنه جرى تشكيل لجنه من هيئة البريد لفحص غرف الحفظ الكائنة بمكتب بريد العمار والذي أسند ترميمه لشركة مقاولات إدارة المتهم والتي فوضت المتهم في ترميم ذلك المكتب فتبين بالمعاينة للمبنى وتحديدا غرفة الحفظ في الدور الثالث بمبنى مكتب البريد بالاستيلاء على أجولة بها مستندات وأوراق خاصة بحسابات العملاء وثبت أن المسئول عن استيلاء تلك الأوراق هو المتهم بدون وجه حق.