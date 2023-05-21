بعد المؤبد لحمزة زوبع و13 آخرين.. ننشر نص الحكم في "اللجان الإعلامية لتنظيم الأخوان"

أصدرت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة امن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في محاكمة الدكتور حمزة زوبع و16 متهما آخرين بتهمة الإنضمام لجماعة ارهابية وإذاعة اخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وأيضا تمويل الجماعات الارهابية.. وهي القضية المعروفة إعلاميًا " اللجان الإعلامية لتنظيم الأخوان ".

حيث قضت المحكمة بمعاقبة حمزة زوبع 13 متهما آخرين، بالسجن المؤبد والسجن 15 سنة لـ 3 اخرين.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل بدر وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.

وامرت المحكمه بادراج المحكوم عليهم جميعا والكيان التابعين له وهو جماعه الاخوان المسلمين الارهابيه واللجنه الاعلاميه ـ عضويه المحكوم عليهم على قائمتي الكيانات الارهابيه والارهابيين

كما امرت المحكمه بحل جماعه الاخوان المسلمين الارهابيه واللجنه الاعلاميه التابعه لها ـ عضويه المحكوم عليهم واغلاق المقر التنظيمي لها وهي الوحده السكنيه الكائنه بالمجمع السكني بمدينه الشباب قسم الرمل ثاني محافظه الاسكندريه وجميع مقراتها ومقر الاخوان المسلمين في الداخل والخارج

كما امرت المحكمه بالزام المحكوم عليهم بالاشتراك في دورات اعاده تاهيل لمده خمس سنوات

وامرت بمصادره الادوات والاموال المضبوطه والزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائيه