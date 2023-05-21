تأجيل محاكمة 43 متهما في قضية «خلية العجوزة» لـ 20 يونيو

أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر ، محاكمة 43 متهمًا لانضمامهم لجماعة إرهابية أُسست على خلاف القوانين والدستور، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية العجوزة لجلسة 20 يونيو المقبل .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت، ومحمود زيدان، ومحمد نبيل، وبحضور حمدي الشناوي، الأمين العام لمأمورية بدر، وأمانة سر أحمد مصطفى.

وخضع المتهمين إلى جلسة تحقيق مُكثفة بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، والتي وجهت للمتهمين الـ43 في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية العجوزة»، تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القوانين والدستور.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين بعد أن انتهت تحقيقات النيابة العامة معهم، أحالتهم إلى المحكمة المختصة لمعاقبتهم على ما جاء في أمر الإحالة وهو تولي قيادة جماعة إرهابية.

كما طلبت النيابة العامة، من هيئة المحكمة أثناء نظر الجلسة، توقيع أقصى عقوبة على المتهمين وفقًا للمواد الواردة في أمر الإحالة.