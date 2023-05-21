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الأحد 21 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

برلماني: صناعة الأدوية حيوية واستراتيجية وحجم التصدير وصل لـ284 مليون دولار

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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أشاد النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، أمين سر لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بجهود لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، في مجال النهوض بقطاع الدواء، مؤكدا أن هذا من  منطلق احساسنا الوطني وحرصنا علي المصلحة العامة.

ولفت الأحمر خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم أن صناعة الأدوية صناعة حيوية واستراتيجية وعقدنا بلجنة الصحة حوالي 13 جلسة تؤكد اهتمامنا بصناعة الدواء .

وشدد الأحمر على أن حجم التصدير وصل الي 284 مليون دولار فيما يخص الدواء، ونحتاج الي زيادة هذه النسب حتي تتناسب مع طموحاتنا في الجمهورية الجديدة.

ونعي الأحمر في كلمته النائب الراحل محمود بكري الذي وافته المنية الاسبوع الماضي، مؤكدا أن بلدي قنا فقدت رجل من خيرة أبنائها الذي طالما لمسنا فيه من حبه للخير ومساعدة الفقراء وتقدم الاحمر بالعزاء لأسرته.

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