الرئيس الأمريكي: مقترحات الجمهوريين بشأن سقف الدين غير مقبولة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن ، اليوم الأحد، إن مقترحات الجمهوريين بشأن سقف الدين الأمريكي "غير مقبولة"، وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد.

وأضاف بايدن للصحفيين في قمة مجموعة السبع في اليابان "حان الوقت الآن ليقوم الجانب الآخر بالتخلي عن مواقفه المتطرفة، لأن الكثير مما اقترحوه حتى الآن ببساطة و بصراحة تامة غير مقبول".

وأضاف: "حان الوقت ليقبل الجمهوريون أنه لن يكون هناك اتفاق بين الحزبين بناء فقط على شروطهم".

وقال بايدن، إنه سيتحدث مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي خلال رحلة العودة إلى بلاده بشأن المفاوضات، لكنه أكد أن تخلف الولايات المتحدة عن السداد ليس خيارا مطروحا.

وأكد بايدن، أنه لن يوافق على اتفاق مع الجمهوريين في الكونجرس بشأن رفع سقف الدين وخفض الميزانية وفقا لشروطهم فقط.

ويسعى بايدن من خلال تدخله شخصيا إلى كسر الجمود في المفاوضات المعقدة بشأن رفع سقف الدين العام ليتمكن أكبر اقتصاد في العالم من تفادي التخلف عن السداد.