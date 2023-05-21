محافظ الأقصر يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بإسنا.. صور

أجرى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "المشروع القومي لتطوير الريف المصري" حياة كريمة، داخل مدينة إسنا.

وشملت جولة محافظ الأقصر، تفقد مشروع صرف صحي قرية الدير بتكلفة تقديرية للمشروع بقيمة ٢٧٠ مليون جنيه ضمن مشروعات صرف صحي قرى شرق مدينة اسنا بتكلفة إجمالية تقديرية ٧٣٠ مليون جنيه، حيث تفقد محطة رفع الدير الفرعية، والتي وصلت نسبة تنفيذ الأعمال بها إلى ٩٠٪، ونسبة تنفيذ الأعمال بالمحطة الرئيسية بالدير بلغت نسبة ٦٠٪، ونسبة تنفيذ الشبكات بالقرية تجاوزت ٧٥٪، ونسبة تنفيذ خط الطرد الرئيسي تجاوزت ٨٠٪ ونسبة تنفيذ خط الطرد الفرعي ١٠٠٪.

كما تفقد محافظ الأقصر، نقطة إسعاف الدير النموذجية التي تم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة، وأعمال إحلال وتجديد كوبري محطة سكة حديد إسنا على ترعة الكلابية بطول 50 متر وعرض 10 متر، حيث يعد الكوبري أحد المحاور المرورية الهامة والحيوية بمدينة إسنا.

كما تفقد المحافظ، مجمع خدمات المواطنين بقرية النجوع الذي تم الانتهاء من أعماله الإنشائية بنسبة 100%، لتقديم الخدمات للمواطنين بأحدث التقنيات التكنولوجية، وتفقد المنطقة المحيطة بالمجمع، والتي تشمل نقطة إسعاف نموذجية، كما تفقد عدد من وحدات سكن كريم التي تم إنشائها لأهالي المنطقة وعددهم 24 وحدة سكنية تم إحلالها وإعادة إنشائها، موجها برفع كفاءة المنطقة المحيطة ورفع أي مظاهر عشوائية لتحسين الرؤية البصرية والارتقاء بالمظهر الجمالي والبيئي بالمنطقة.

كما تفقد المحافظ، أعمال رصف ورفع كفاءة طريق إسنا النجوع بإجمالي 6 كم، وأعمال رصف ورفع كفاءة طريق إسنا ـ السباعية الزراعي الغربي السريع بطول 23 كم بداية من كوبري المشابك شمالاً وحتى ترعة ناصر جنوباً “كمين السباعية”، وذلك بتنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى- المنطقة الثامنة بقنا، ضمن مشروعات مبادرة "حياة كريمة".

رافق محافظ الأقصر خلال الجولة، المهندس أسعد مصطفى مسئول الجهاز المركزي للتعمير بالمحافظة، والمهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندسة صباح منصور نائب رئيس مجلس مدينة إسنا، والمهندس عبدالله بكري دردير مدير أعمال الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

جولة محافظ الأقصر في إسنا (1)

جولة محافظ الأقصر في إسنا (2)

جولة محافظ الأقصر في إسنا (3)

جولة محافظ الأقصر في إسنا (4)

جولة محافظ الأقصر في إسنا (5)

جولة محافظ الأقصر في إسنا (6)

جولة محافظ الأقصر في إسنا (7)

جولة محافظ الأقصر في إسنا (8)

جولة محافظ الأقصر في إسنا (9)

جولة محافظ الأقصر في إسنا (10)