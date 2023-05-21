استرداد 506 أفدنة من أراضي الدولة بالوادي الجديد.. صور

نجحت جهود الأجهزة التنفيذية، بمحافظة الوادي الجديد، في استرداد 506 فدان أراضي بإجمالي 23 حالة تعدي، عقب انتهاء المرحلة الأولى من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات، والتي كانت قد بدأت 29 أبريل الماضي واستمرت حتي 19 مايو الجاري، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات.

وقال اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الأحد، إن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية حدوث تعديات جديدة، على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم.

ولفت محافظ الوادى الجديد، إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع أجهزة الدولة المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات، وتطبيق القانون بكل حسم وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بالحفاظ على أملاك وأرضي الدولة وإزالة أي تعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المخالفين .