تامر عصام: المواطن المصري حقه أن يجد الدواء بسعر مناسب

أكد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن جميع الدول تسعى لتعميق صناعة الدواء، مشيرا إلى أن مصر تسعى بخطى مدروسة لتوقيع اتفاقيات مع دول عربية وأفريقية لتفعيل إجراءات الاستثمار في هذا القطاع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن استراتيجية مستقبل قطاع الدواء، تماشيا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، عن الدراسة المقدمة من الدكتور محيى حافظ، وعدد من أعضاء المجلس حول سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية المشكلات - الرؤى.

وأشار إلى أن هيئة الدواء تسعى لزيادة الصادرات المصرية فى هذا المجال، وهو الأمر الذي يحتاج للتسويق والأبحاث وبيع المنتج المصري من الدواء في الخارج.

وقال: من حق كل مواطن مصر أن يجد الدواء بسعر مناسب، قائلا: لذلك نعمل على تسجيل الدواء المصرى كخطوة أولية فى طريق التصدير، مشيرا إلى أن قطاع الدواء أحد المجالات الاستراتيجية التي تعمل عليها جميع الجهات بالدولة.

وأوضح رئيس هيئة الدواء المصرية، أن صناعة الدواء تقدر بنحو ١٧٠ مليار جنيه، مشيرا إلى أن عدد المصانع التى تعمل في مجال الدواء تقدر بنحو 174 مصنعا قائما وعدد خطوط الإنتاج وصلت لنحو 720 خطا وهى خطوط متميزة.

وكشف أن هناك خطة استراتيجية لدعم باقى الصناعات الداعمة لقطاع الدواء فى مصر، مشيرا إلى أن بعض الدول الأوروبية خرجت من المنافسة بسبب المواد الخام.

وقال رئيس هيئة الدواء: نعمل على توطين وتعميق الصناعات الحيوية للأمصال واللقاحات، وهو ما يتم العمل على تحقيقه في ٢٠٢٥، بالتوازى أيضا على البحث والتطوير، متابعا: وساعدنا فى ذلك التجارب السريرية والتى تم تنظيمها وفقا للقانون.

وأكد على أهمية المشروع القومى لمشتقات البلازما، مشيرا إلى أن هناك 3 مصانع تعمل فى هذا المجال، متابعا: لدينا صناعة دواء عملاقة، وما ينقصنا التسويق والعمل بشكل واسع على تحقيق هذه الخطوة من خلال تنظيم مؤتمرات للدواء بحضور الشركات العالمية.