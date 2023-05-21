ads
الأحد 21 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط تشكيل عصابي لسرقة العدادات والأبواب الحديدية بشبرا

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة العدادات والأبواب الحديدية بدائرة قسم شرطة شبرا.

كان قد تبلغ لقسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة من أمين مخازن بأحد المستشفيات بدائرة القسم، مفاده سرقة وحدتى تكييف خارجيتين بالعيادات الخارجية بالمستشفى، حال إجراء الصيانة الدورية بالتكييفات.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" يقيمان بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما "فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار".

بمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة العدادات والأبواب الحديدية من داخل العقارات والمصالح الحكومية بأسلوب "الفك" واعترفا بارتكاب عدد 10 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" عامل بمخزن خردة، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة الأمن إجراء الصيانة ارتكاب جرائم الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة التعامل الفنى المصالح الحكومية تشكيل عصابي تشكيلا عصابيا تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ضبط عناصر تشكيل عصابى قسم شرطة شبرا قسم شرطة الشرابية مديرية أمن القاهرة وقائع سرقة