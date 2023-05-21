سقوط تشكيل عصابي لسرقة العدادات والأبواب الحديدية بشبرا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة العدادات والأبواب الحديدية بدائرة قسم شرطة شبرا.

كان قد تبلغ لقسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة من أمين مخازن بأحد المستشفيات بدائرة القسم، مفاده سرقة وحدتى تكييف خارجيتين بالعيادات الخارجية بالمستشفى، حال إجراء الصيانة الدورية بالتكييفات.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" يقيمان بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما "فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار".

بمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة العدادات والأبواب الحديدية من داخل العقارات والمصالح الحكومية بأسلوب "الفك" واعترفا بارتكاب عدد 10 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" عامل بمخزن خردة، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.