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الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

«حماة وطن»: قمة جدة أكدت أهمية التعاون العربي المشترك لمجابهة التحديات الراهنة

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن
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قال المهندس أحمد عبدالمعبود، الأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية لحزب حماة وطن، إن القمة العربية ال32 فى جدة، جاءت فى توقيت مهم للغاية وفى ظل اضطرابات شديدة تعاني منها المنطقة العربية والعالم.

وأوضح "عبدالمعبود" فى تصريحات له اليوم، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أكدت أهمية التنسيق والتعاون المشترك لمجابهة التحديات الراهنة، خاصة بعد ما يشهده العالم من متغيرات دولية تسببت فى خلق تحديات لكل دول العالم بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص.

وأضاف الأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بحزب حماة وطن، أن الأوضاع العالمية الراهنة تستوجب التكاتف والتنسيق العربي العربي فى مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لافتا إلى أهمية التنسيق والتعاون بما يحفظ استقرار والأمن القومى للمنطقة.

وتابع: أن القيادة السياسية تحافظ دائما على علاقات سياسية واستراتيجية متوازنة مع الجميع إيمانا بأهمية الاستقرار والسلام بالمنطقة، والذى يمثل محورا رئيسيا يتم البناء علية لمستقبل أكثر إشراقا قائم على البناء والتنمية.

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