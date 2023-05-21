النائب خالد بدوي: كلمة مصر بـ «قمة جدة» أكدت دورها المحوري فى رعاية مصالح المنطقة

أشاد النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتوصيات التي خرجت من قمة جدة الـ ٣٢ ، مثمنا توقيتها المهم للغاية فى ظل تحديات عصفت بدول العالم أجمع.

وأضاف "بدوي" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال انعقاد القمة، أكدت حرص مصر على رعاية مصالح جميع دول المنطقة بما يحفظ أمنها واستقرارها ويعزز أمنها القومي.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه لا سبيل لمجابهة التحديات الراهنة سوى التعاون العربي المشترك ، ودعم كافة الحلول التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار بما يضمن السلام لشعوبها، لافتا إلى أن ذلك ما شددت عليه كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي لاقت ترحيبا عربيا ودوليا واسعا.

وشدد بدوي، على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحصول الشعب الشقيق على حقوقه التاريخية المشروعة، لافتا إلى أن عودة سوريا للجامعة العربية خطوة لتصحيح المسار فى التعامل مع قضايا الدول العربية خاصة التي تعاني من أزمةت أو اضطربات داخلية .