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الأحد 21 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

"دور السوشيال ميديا وتأثيرها على المجتمع" ورشة عمل بمركز الإبراهيمية للإعلام الإنجيلي

جانب من الورشة
جانب من الورشة
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نظم مركز الإبراهيمية للإعلام التابع للطائفة الإنجيلية ورشة عمل لمتخصصي وسائل التواصل الاجتماعي وصانعي المحتوى بعنوان "دور السوشيال ميديا وتأثيرها علي المجتمع" وذلك في اطار مشروع " صورة المرأة في الاعلام " وتناولت الورشة عددا من اللقاءات والفعاليات ". 

شارك بالورشة عدد من الشباب الصحفيين والإعلاميين العاملين بقطاع المرأة والملف الديني والعاملين بمجال صناعة المحتوى.

تناولت الورشة موضوعات مختلفة قدمتها الدكتورة نادية حليم سليمان أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أهمها مناقشة حقوق المرأة و المساواة الجندرية والعنف وأنواعه وآثاره والتصدي له .

كما تناولت الورشة تدريب للعاملين بمجال صناعة المحتوى وقام بالتدريب محمد ياسين، محاضر في الإعلام الرقمي بالماجستير المهني بكلية الإعلام جامعة القاهرة .

 

مركز الابراهيمية للاعلام طائفة الإنجيلية وسائل التواصل الاجتماعي صانعي المحتوي السوشيال ميديا