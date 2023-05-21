إسعاد يونس تحيي ذكرى سمير غانم وسمير صبري: " انتوا حبايبى يا نور العين"

نشرت الفنانة إسعاد يونس على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة تجمع النجمين الراحلين سمير غانم وسمير صبرى .

وعلقت على الصورة "سنه وسنتين، وانتوا حبايبى يا نور العين" ، وجاء ذلك التعليق بمناسبة ذكرى رحيل الثنائى الفنى فى نفس اليوم .

رحل الفنان سمير غانم فى عام ٢٠٢١ متأثراً بالإصابة بفيروس كورونا آنذاك، والفنان سمير صبرى رحل عام ٢٠٢٢ بعد رحله مع المرض .

يذكر أن الفنانة إسعاد يونس جمعها بالفنان سمير غانم أكثر من عمل فنى أبرزها مسلسل "حكاية ميزو" ، فيلم "حسن بيه الغلبان" ، "يارب ولد" ، "عروسه وجوز عرسان" .