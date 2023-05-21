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الأحد 21 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

إسعاد يونس تحيي ذكرى سمير غانم وسمير صبري: " انتوا حبايبى يا نور العين"

إسعاد يونس
إسعاد يونس
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نشرت الفنانة إسعاد يونس على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة تجمع النجمين الراحلين سمير غانم وسمير صبرى .

وعلقت على الصورة "سنه وسنتين، وانتوا حبايبى يا نور العين" ، وجاء ذلك التعليق بمناسبة ذكرى رحيل الثنائى الفنى فى نفس اليوم .

رحل الفنان سمير غانم فى عام ٢٠٢١ متأثراً بالإصابة بفيروس كورونا آنذاك، والفنان سمير صبرى رحل عام ٢٠٢٢ بعد رحله مع المرض .

يذكر أن الفنانة إسعاد يونس جمعها بالفنان سمير غانم أكثر من عمل فنى أبرزها مسلسل "حكاية ميزو" ، فيلم "حسن بيه الغلبان" ، "يارب ولد" ، "عروسه وجوز عرسان" .

IMG_20230521_134028
IMG_20230521_134028
اسعاد يونس سمير غانم سمير صبري يارب ولد حكاية ميزو