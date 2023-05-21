رئيس هيئة الدواء: تسويق المنتج المصري هدف فى 2025 للوصول للأسواق العالمية

أكد الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، أن كل الدول تسعى إلى تعميق صناعة الدواء، وفى مصر نسعى بخطى مدروسة إلى توقيع اتفاقيات مع دول عربية وأفريقية لتفعيل إجراءات الاستثمار فى قطاع الدواء .

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشيوخ والمخصصة لمناقشة استراتيجية مستقبل الدواء تماشيا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030.

وقال الدكتور تامر عصام، إن هيئة الدواء تسعي إلي تحقيق الصادرات المصرية فى هذا المجال وهو ما يلزم التوعية بالتسويق والأبحاث لبيع منتج الدواء المصري فى الخارج.

وأشار الدكتور تامر عصام، إلي أن المواطن المصرى من حقه أن يجد الدواء بسعر مناسب له، ولذلك نعمل على تسجيل الدواء المصرى كخطوة أولية في طريق التصدير .

وأوضح الدكتور تامر عصام، أن قطاع الدواء يعد أحد المجالات الاستراتيجية التى تعمل عليها جميع الجهات بالدولة ، لاسيما وأن هذه الصناعة تقدر بنحو ١٧٠ مليار جنيه ، وتحديدا في مجال المستحضرات البشرية.

وقال خلال جلسة مجلس الشيوخ، إن عدد المصانع التى تعمل في مجال الدواء تقدر بنحو 174 مصنع قائم وعدد خطوط الإنتاج الآن وصلت لنحو 720 خط وهى خطوط متميزة.

واستطرد قائلا: هناك خطة استراتيجية لدعم باقى الصناعات الداعمة لقطاع الدواء فى مصر، لاسيما وأن بعض الدول الأوروبية خرجت من المنافسة بسبب المواد الخام.

وشدد رئيس هيئة الدواء المصرية، على أننا نعمل على توطين وتعميق الصناعات الحيوية للأمصال واللقاحات، وهو ما نعمل على تحقيقه في ٢٠٢٥، قائلا: بالتوازى نعمل أيضا علي البحث والتطوير وقد ساعدنا فى ذلك التجارب السريرية والتى تم تنظيمها وفقا للتشريع.

وأشار رئيس هيئة الدواء المصرية، إلي أهمية المشروع القومى لمشتقات البلازما، لافتا إلي أن هناك 3 مصانع تعمل فى هذا المجال.

وقال، لدينا صناعة دواء عملاقة ولكن ينقصنا التسويق ونعمل بشكل واسع على تحقيق هذه الخطوة من خلال تنظيم مؤتمرات للدواء بحضور الشركات العالمية.