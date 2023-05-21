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الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"الاشتراكي المصري": الشعب المصري ينتظر الخروج من الحوار الوطني بنتائج عملية

الأمين العام للحزب
الأمين العام للحزب الاشتراكي "أحمد بهاء الدين"
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أكد أحمد بهاء الدين شعبان، الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، أن الشعب المصري ينتظر الخروج من هذا الحوار الوطني بنتائج عملية.

وأضاف شعبان، خلال كلمته بجلسة المحور السياسي للحوار الوطني، اليوم الأحد، أنه من الواجب أن تكون هناك حوارات مكثفة أخرى فيها تبادل للآراء ووجهات النظر حتى نصل لرؤية مشتركة، لافتًا إلى أن هناك ضمانات تشكل ضرورة لنجاح تجربة الأحزاب في مصر.

وتابع أنه  لا بد أن يكون حيادية أجهزة الدولة تجاه الأحزاب أمر أساسي لإنجاح هذه التجربة، وإيقاف كل مسلكيات التضييق الأمني على الأحزاب المعارضة.

https://www.youtube.com/live/VVZTbXW7i9c?feature=share

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