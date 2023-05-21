الرئيس العراقي يؤكد أهمية تطوير التعاون بين بلاده والأردن

الأحد 21/مايو/2023 - 01:38 م

أكد الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، أهمية تعزيز وتطوير التعاون بين العراق والأردن وبما يخدم المصالح المشتركة بينهما.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس العراقي لوزير الداخلية الأردني مازن عبد الله هلال الفراية والوفد المرافق له - وفقا لقناة السومرية نيوز الإخبارية - حيث نقل الوزير تحيات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين إلى الرئيس العراقي.

وأكد رشيد - خلال اللقاء - أهمية تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين العراق والأردن وبما يخدم المصالح المشتركة بينهما، مشددًا على ضرورة تعزيز التنسيق الأمني بين البلدين، ومجددا دعم العراق للمملكة.

وأعرب الرئيس العراقي عن سعادته لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، لافتا إلى أهمية العمل المشترك لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

واستعرض رشيد حالة الأمن والاستقرار في المدن العراقية والجهود المبذولة في هذا الشأن، مؤكدا أن النهج الجديد في العراق يرتكز على العمل الفعال والمضي في تقديم الخدمات وتحقيق الرفاهية لأبناء شعبنا.

من جانبه، أكد وزير الداخلية الأردني الرغبة الجدية للأردن لتوثيق والتعاون والتواصل المستمر مع العراق في القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يخدم المصالح العليا للبلدين والشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أن العمل جار على تسهيل منح تأشيرات الدخول بين البلدين.