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الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ قنا يتفقد منفذ مشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين

محافظ قنا اللواء
محافظ قنا اللواء أشرف الداودي
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تابع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، سير العمل بمنفذ مشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري "برايم" بمنطقة عمر افندي بمدينة قنا ، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندسة إيمان محمد مدير المشروعات التنموية لقطاع الزراعة وعدد من القيادات التنفيذية .

وتفقد محافظ قنا منتجات المنفذ والتي تضم خضروات ومخبوزات ولحوم ودواجن بلدية ومنتجات الألبان ، مؤكدا علي تقديم كافة سبل الدعم للمشروعات التي تهدف الي تسويق منتجات صغار المزارعين والمرأة الريفية وإتاحة فرص عمل للشباب والفتيات .

من جانبها أوضحت المهندسة إيمان محمد أن المنفذ ياتي ضمن أهداف مشروع برايم والتي تهدف الي الاستمرارية والاستدامة وتحسين مستوى المعيشة والإسهام في خفض معدلات الفقر من خلال توفير فرص عمل جديدة للشباب في النشاط الزراعي والصناعات القائمة عليه وزيادة دعم المرأة

أشرف الداودى محافظ قنا القيادات التنفيذية القدرات التسويقية المشروعات التنموية المراة الريفية