الرئيس الفلبيني يدعو للاستعداد لمواجهة ظاهرة "إل نينيو" المناخية

الأحد 21/مايو/2023 - 01:33 م

حث الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس، المواطنين والسلطات المحلية في بلاده على توفير المياه وإعداد مصادر الطاقة البديلة استعدادا لمواجهة ظاهرة "إل نينيو" المناخية هذا العام.

وتابع الرئيس - حسبما نقلت شبكة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية اليوم الأحد- أن الطلب على الطاقة في الفلبين يتجاوز العرض، كما أثر انخفاض هطول الأمطار بنسبة 35 % على العديد من السدود وأنظمة الري ومحطات الطاقة الكهرومائية.

وأضاف ماركوس أن الحكومة تدعم المشاريع التي تساعد في توليد أو تخزين المزيد من الطاقة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على مراقبة وتخفيف آثار الظاهرة المناخية في قطاعات الزراعة والطاقة والصحة، كما بدأت أيضا في الاستعداد لاحتمال حدوثها بعد موجة الجفاف.