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الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التحقيق مع المتهمة بالنصب على الفنان صبرى عبد المنعم في بيع شقته

الفنان صبري عبدالمنعم
الفنان صبري عبدالمنعم
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تواصل نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الأحد، التحقيق في واقعة تعرض الفنان صبري عبدالمنعم للنصب علي يد شركة مقاولات.

وكشفت التحقيقات أن الشركة أوهمته   بشراء شقته، بعقود موثقة، بمبلغ مالي بخلاف الحقيقة وقامت بالنصب عليه .

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بعرض المستندات الخاصة بالبيع والشراء علي خبراء من الطب الشرعي لفحصها، وأمرت باستدعاء الدعوه للتحقيق معها.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمه هي ممثلة الشركة المشار إليها، حيث حررت له شيكا بنكيا بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة من الشركة بأن المدعوة نيفين، نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيل عام بيع الشقة.

كان تلقي قسم شرطة المقطم، بلاغ من الفنان صبري عبدالمنعم أحمد حسين، 78 عاما، يتهم فيه "نيفين. ع"، و"عبد المنعم. ط"، بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي بدائرة القسم، حيث تم بيعها بمبلغ مالي 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك الأولى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة للتحقيق.

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