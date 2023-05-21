ads
الأحد 21 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس"الجيل الديمقراطي" يطالب بإقامة مقرات الأحزاب في العاصمة الإدارية

رئيس حزب الجيل الديمقراطي
رئيس حزب الجيل الديمقراطي "ناجي الشهابي"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الأحزاب المصرية جميعها وطنية وداعمة للوطن وأي نظام سياسى صحي لا بد أن يكون له دور في الحياة السياسية شريطة ألا نغفل للمعارضة دورها سواء كان حزبى أو برلماني.

وطالب الشهابي، خلال كلمته بلجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي في الحوار الوطني، اليوم الاحد ، بإقامة مقرات  الأحزاب في العاصمة الإدارية، وأيضاً منح تراخيص للإصدار صحف حتى يستطيع أن يعبر عن رأيه.

 وتابع رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أنه لابد من أن يكون للمعارضة تمثيلها الحزبي. 

https://www.youtube.com/live/VVZTbXW7i9c?feature=share

الأحزاب السياسية بالمحور السياسي الجيل الديمقراطي الحوار الوطني ناجي الشهابي