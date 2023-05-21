"الوفد" يطالب بتعديل قانون الأحزاب وإتاحة الاندماج والائتلاف

قال النائب طارق عبد العزيز، ممثل حزب الوفد في لجنة الأحزاب بالحوار الوطني، إن الوفد بكامل هيئاته ومؤسساته يقدرون دعوة السيد الرئيس الذي دعا إلى هذا الحوار الوطني الهام، مؤكدا أن الجميع في الحوار وطني ولا يملك أحد لصك الوطني.

وأكد عبدالعزيز، خلال كلمته أنه أصبحت هناك حاجة ماسة لقانون جديد للأحزاب، وحزب الوفد أعد ورقة بخصوص مشروع جديد لقانون الأحزاب والتعديلات التي يرى ضرورة إدخالها على القانون الحالي.

وتحدث ممثل حزب الوفد في الحوار الوطني عن الآثر التشريعية للقانون ٤٠ظ متسائلا: أين وصل بالأحزاب، وكم حزب تم تمثيله في المجالس المحلية والنيابية، وكم حزب استطاع أن ينجح فرديا؟، لافتا إلى أن الدراسة التي أجراها الوفد لتقيم الأثر التشريعي لهذا القانون أثبتت أن أهم التحديات التي واجهت الأحزاب وأعمالها وإجراء انتخاباتها كان هذا القانون أبرز معوقاتها.

وتساءل عبد العزيز عمن يستطيع أن يذكر أكثر من ١٥ حزبا من بين أكثر من ١٠٠ حزب، مطالبا بدراسة نصوص تبيح الاندماج والائتلاف بين الأجزاب لعلاج هذا الأمر.