بطريرك كنيسة المشرق الآشوريّة في العراق والعالم يزور مكتبة تبريز الوطنيّة

زار البطريرك مار آوا الثالث، بطريرك كنيسة المشرق الآشوريّة في العراق والعالم، مكتبة تبريز الوطنيّة، وكان في استقباله نائب محافظ تبريز وهيئة إدارة المكتبة.

رافق البطريرك في هذه الزيارة كل من الأنبا مار أفرام اثنييل، مطران سوريا، والأنبا مار نرساي بنيامين، أسقف إيران وجورجيا وأرمينيا، والأنبا مار بولس بنيامين، أسقف شرق الولايات المتحدة الامريكيّة، والأنبا مار ابرس يوخنّا، أسقف كركوك وديانا والمعاون البطريركي، وإكليروس الكنيسة الآشوريّة في اورميا، و شارلي انويا، مُمثّل الاشوريون في مجلس الشورى الإيراني.

وخلال الزيارة، أتيحت للبطريرك الفرصة لإلقاء نظرة على مخطوط قديم للكتاب المقدس (النسخة البسيطة - بشيطتا)، والتي يعود تاريخها إلى نهاية الألفية الأولى، كُتبت على جلد الغزال، وهي محفوظة في مكتبة تبريز إلى جانب العديد من المخطوطات القديمة الأخرى.