الحوار الوطني.. ممثل حزب المؤتمر: يجب إصدار قانون موحد شامل لقانون المجالس المحلية

رحب اللواء د. رضا فرحات ممثل حزب المؤتمر ، مجلس أمناء الحوار الوطني وبالحهد الذي بذلوه خلال قرابة عام.

جاء ذلك خلال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

وأضاف فرحات أن الفترة الانتقالية التي عاشتها مصر كانت فترة صعبة وضاعت من المجالس المحلية،لافتا إلي أن كان لدينا مشروعات قوانين وكانت فرصة جيدة لخروج قانون المحليات.

ولفت إلي أن لدينا مشروعات القوانين نواه لمنافشة مشروع قانون المحليات، قائلا: “نتمني اصدار ، قانون موحد شامل لقانون المجالس المحلية، واصلاح إمكانيات الإدارات المحلية ، ونظام القائمة المطلقة مع النظام الفردي لإعطاء فرصة كبيرة للجميع”.

واشار إلى أنه لدينا جهاز رقابي جيد، مؤكدا أنه يجب دعم دور الشباب ، ودعم جهة من الحكماء لمراقبة الأداء لعدم وجود انحراف، مع وجود مكافأة مناسبة للعاملين عدم التاثير علي العمل، موضحا أن المحافظ ملزم بتقديم خطة عمله.

وتابع: المدن العمرانية الجديدة إلي متي ستظل جديدة، ولا تتبع إلي محليات ، لافته إلي أنه يجب أن تنضم للمحليات، فضلا عن تشكيل لها مجلس محلي بالانتخاب .

