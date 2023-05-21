رئيس حزب العدل: نتعاون لإعادة صياغة وشكل الأحزاب السياسية لتليق بالجمهورية الجديدة

قال عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، إننا نتعاون لإعادة صياغة وشكل الأحزاب السياسية لكي تليق بالجمهورية الجديدة.

وأضاف إمام، خلال كلمته بالجلسة النقاشية الأولى للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي فى الحوار الوطني: "هناك صورة سلبية عن الأحزاب السياسية في الشارع المصري مما يلقي مسئولية مشتركة على كاهل الأحزاب بتغيير تلك الصورة السلبية، ومسئولية على السلطات الثلاث بحرية التنظيم داخل المجتمع".

وتابع: "دفعنا ثمنا كبيرا على مدار 80 عاما بسبب التضييق على الأحزاب السياسية، إذ من كان له رأي مختلف يلجأ إلى التنظمات غير الشرعية والتيارات المتطرفة لأجل إبداء الرأي، فيصبح فريسة في يد الجماعات الدينية المتطرفة".

وواصل: "نحن أمام تحد حقيقي، هل نريد تأسيس مشهد جديد أم نترك الوضع كما هو عليه ونترك باباً لهذه التيارات للرجوع وهذا وارد الحدوث طالما هناك تضييق على الأحزاب السياسية".

وطالب إمام بحرية الأحزاب السياسية تكون فيها مؤسسات الدولة على الحياد، وتكون الأجهزة الأمنية على مسافة واحدة من جميع الأحزاب دون تأييد أو رعاية أو تهميش.

https://www.youtube.com/live/VVZTbXW7i9c?feature=share