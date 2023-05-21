ضبط طالب متهم بطعن زميله وتقطيع جسده أمام لجنة امتحانات ببنها

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من القبض على طالب بالصف الثالث الاعدادي متهم بطعن زميله وتقطيع جسده بسلاح ابيض "مطواه" عقب الانتهاء من الامتحان أمام اللجنة بمنطقة الرملة بدائرة مركز شرطة بنها.

كانت البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية اخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة بنها مفاده تلقيها بلاغا من الأهالى بوجود مشاجرة بين الطلاب امام مدرسة الرملة عقب انتهاء امتحان الاعدادية وقيام احد الطلاب بإصابة زميله وتقطيع جسده.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتبين نشوب مشاجرة بين طالبين وإصابة احدهم بجروح غائرة بالفخذ، وتم إلقاء القبض على الطالب مرتكب الواقعة ونقل الاخر المصاب للمستشفي لتلقي العلاج وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.