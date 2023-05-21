ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 16 سفينة، بينما غادر عدد 13 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة ، منها السفينة ( ANNA S ) و التي ترفع علم ليبريا ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 60467 طنا من القمح لصالح القطاع الخاص .. يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح .

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وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23831 طن تشمل : 1021 طن ملح معبأ و6610 طن رمل و 9704 طن كلينكر و3196 طن يوريا و3300 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 67580 طن تشمل : 2874 طن ابلاكاش و1480 طن خشب زان و600 طن فول و8250 طن خردة و13211 طن حديد و22747 طن ذرة و17307 طن قمح و1111 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1437 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 126 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2255 حاوية مكافئة

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 169245 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 113089 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3770 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي وشبرا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5175 شاحنة .

وقام اللواء أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بتوجيه التهنئة والتحية إلى جميع النماذج المشرفة من الكوادر النسائية العاملة بميناء دمياط، وذلك لجهودهن المخلصة التي أسهمت في تنمية وتطوير العمل داخل الميناء بالشراكة مع زملائهن تحقيقاً لمفهوم المساواة في الواجبات والحقوق بين الجنسين ، تزامناً مع اليوم الدولي للمرأة في القطاع البحري والذى دعت المنظمة البحرية الدولية ( IMO ) للاحتفال به في الثامن عشر من مايو من كل عام.