رئيس جامعة بني سويف: 3 يونيو بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف ، بدء امتحانات الفصل الدراسى بالكليات والمعاهد المختلفة 3 يونيو المقبل للعام الجامعى 2022/2023، والتى من المقرر أن تستمر على مدار الشهر طبقاً لطبيعة الدراسة في كل كلية وفقاً للخريطة الزمنية من العام الجامعي التى أعتمدها المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح الدكتور منصور، أن كليات الجامعة بدأت فى اتخاذ كافة الاستعدادات والترتيبات بشأن تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى، بداية من إعداد جداول الامتحانات ومراجعة وتجهيز القاعات والكنترولات بما يحقق الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الجامعى 2022/2023، مع مراعاة الضوابط والمعايير ‏الأكاديمية التي تضمن توفير بيئة جامعية مناسبة ومتميزة للطلاب لأداء الامتحانات.