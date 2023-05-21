الأوبرا تحيى ذكرى رحيل وردة على المسرح الكبير

تحيي دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، ذكرى رحيل وردة الجزائرية، فى حفل فني لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية المقام بقيادة المايسترو أحمد عامر، في الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل، الموافق 25 مايو الجاري، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر أعمال المطربة الراحلة التي قدمتها على مدار مشوارها الفني وتعاونت خلالها مع كبار الملحنين والشعراء يؤديها كل من أجفان، ورحاب مطاوع، ونهاد فتحى، وسمية وجدى، وصابرين النجيلى، وفرح الموجى.

ولدت المطربة وردة في 22 يوليو عام 1932 بفرنسا، ثم جاءت إلى مصر عام 1960 بدعوة من المنتج والمخرج حلمى رفلة الذي قدمها في أولى بطولاتها السينمائية فى فيلم "المظ وعبده الحامولى"، بعدها أضيف لها مقطع في أوبريت "وطني الأكبر" وطلبها الرئيس الجزائري بومدين لتغني في عيد الاستقلال العاشر لبلدها عام 1972.

عادت وردة إلى مصر وانطلقت مسيرتها من جديد وتزوجت الموسيقار المصري بليغ حمدى لتبدأ معه رحلة غنائية استمرت رغم انفصالهما عام 1979، جاء ميلادها الحقيقي في أغنية "أوقاتي بتحلو" التي خرجت للنور عام 1979 وكانت من ألحان سيد مكاوى.

شاركت وردة في عدد من الأفلام السينمائية منها: "أميرة العرب، وحكايتى مع الزمان، وصوت الحب" كما قدمت مسلسل "أوراق الورد"، وبعد أربعة سنوات شاركت فى مسلسل "آن الأوان".

رحلت وردة عن عالمنا في 17 مايو 2012، تاركة ثروة فنية هائلة تمثلت فى مئات الاغانى الوطنية والعاطفية التى غزت بها قلوب الملايين فى الوطن العربى .