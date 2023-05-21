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الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أقوال سيدة اتهمت سائقا بالتحرش بها في النزهة

أرشيفيه
أرشيفيه
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استمعت نيابة النزهة لأقوال سيدة اتهمت سائقا بالتحرش بها أثناء سيرها في الشارع .

وقالت السيدة انها اثناء سيرها في الشارع مر بجوراها سائق سيارة ثم تعرض لها ببعض الالفاظ التي تخدش الحياء . 

رصدت المتابعة الأمنية تداول منشور مرفق به صور لأحد الأشخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متضمنًا تضرر إحدى السيدات من تعرضها لواقعة تحرش من أحد الأشخاص أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة. 

وبالفحص تم تحديد القائمة بالنشر (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة) وأفادت بقيام قائد سيارة بمعاكستها أثناء سيرها بدائرة القسم. 

وعقب تقنين الإجراءات، ومن خلال التعامل الفني تم تحديد وضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة للتحقيق.

التواصل الإجتماعي فيس بوك النيابة العامة بالتحرش تضرر إحدى السيدات تداول منشور بمعاكستها سائق سيارة قائد سيارة قسم شرطة النزهة بالقاهرة