فلسطين: اقتحام بن جفير مجددا للأقصى يعد انتهاكا خطيرا لحرمة المسجد

الأحد 21/مايو/2023 - 01:06 م

قالت وزارة شئون القدس الفلسطينية، اليوم الأحد، إن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، مجددا للمسجد الأقصى، انتهاك خطير لحرمة المسجد واستهتار إسرائيلي بالعالم أجمع، وضرب (بن جفير) من خلاله بعرض الحائط كل الإدانات العربية والإسلامية والدولية.

وأضافت الوزارة - في بيان صحفي - أن "اقتحام المتطرف بن جفير للمسجد الأقصى، للمرة الثانية، في ساعة مبكرة من الصباح وتحت حماية احتلالية مشددة، انتهاك للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد، ومحاولة مدانة ومكشوفة لتغيير الوضع القائم فيه، ومحاولة من حكومة الاحتلال لتفجير الأوضاع".

وأشارت الوزارة إلى سعي حكومة الاحتلال لتفجير حرب دينية من خلال ما تسمى بمسيرة الأعلام الاستفزازية، ومن خلال انعقاد حكومة الاحتلال نفسها في حائط البراق.

وأضافت "ما جرى من اقتحام خطير من بن جفير وانعقاد حكومة الاحتلال في حائط البراق يستدعي من المجتمع الدولي الانتقال من الأقوال إلى الأفعال في التعامل مع الانتهاكات المستمرة للمقدسات في القدس قبل فوات الأوان".

ووجهت الوزارة التحية إلى أهل القدس المرابطين بها والذين واجهوا ويواجهون محاولات اقتلاعهم من مدينتهم والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على مقدساتهم.