الحوار الوطني|أبو هميلة: هدفنا الوصول إلى توافق وطني عام في القضايا المصرية

أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، ممثل حزب الشعب الجمهوري، أن الحوار الوطني سبب لسعي الجميع في طرح الآراء في المجالات المختلفة، وذلك بهدف الوصول إلى توافق وطني عام في القضايا المصرية، ويمهد الطريق للجمهورية الجديدة والديمقراطية.

وأضاف "أبوهميلة" أثناء كلمته في جلسة الحوار الوطني اليوم الأحد، أن عدد الأحزاب في مصر تجاوز الـ100 حزب، مؤكداً أن استراتيجية معظم الأحزاب تهتم بالأهداف السياسية فقط.

وأشار ممثل حزب الشعب الجمهوري إلى أن المواطن يهتم بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والتعليمي، والصحي، أكثر من القضايا السياسية، وهذا هو السبب وراء عدم اهتمام المواطنين بمعظم الأحزاب ، وتابع: "وترتب على ذلك مناخ السلبية الشرعية، تجاه الأحزاب".

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