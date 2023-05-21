طلاب تربية جنوب الوادي يتبرعون بمبلغ حفلة التخرج لعلاج مرضى سرطان الأطفال

حفل التخرج هو الحلم الذي ينتظره طلاب الجامعات، بعد رحلة تعليم تستمر سنوات، يدونونها في يوم تخرجهم، وبطريقة مختلفة احتفل طلاب كلية التربية أساسي قسم اللغة العربية بجامعة جنوب الوادي بحفل تخرجهم بالتبرع بمبلغ حفل التخرج لمرضى سرطان الأطفال في الأقصر، يقول عبده نوبي أحد الطلاب المشاركين، مشاركة أطفال مرضى السرطان أوجاعهم ومحاولة التخفيف من عليهم رسالة هامة أن الخير فينا كمصريين لا ينضب، كما أنها رسالة للأجيال القادمة أن المشاركة في التخفيف من أوجاع الأخرين هي أكبر فرحة تشعر بها.

تجمع طلاب كلية التربية قسم اللغة العربية، وبدأنا التفكير في تقديم نموذج مختلف للمجتمع، وبدأنا في التفكير ثم اتفقنا على التبرع بمبلغ حفل التخرج لمرضى سرطان الأطفال، ووجد أن الفكرة حصلت على دعم وترحيب من إدارة الكلية، التي ساندت الفكرة، كنوع من المشاركة المجتمعية، والتخفيف من على أطفالنا، وبالفعل توجهنا أكثر من ثلاثين طالبًا لإحدى مستشفيات سرطان الأطفال في الأقصر، وقدمنا الألعاب للأطفال، لإدخال الفرحة عليهم، ثم قمنا بدفع مبلغ حفل التخرج للمستشفى.

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