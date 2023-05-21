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الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

النمسا تأسف لقرار المجر بالإفراج عن 2500 مهرب للبشر

وزير داخلية النمسا
وزير داخلية النمسا جيرهارد كارنر
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عبر وزير داخلية النمسا جيرهارد كارنر، اليوم الأحد، عن أسفه لقرار المجر الإفراج عن 2500 مهرب للبشر، بشرط مغادرة البلاد خلال 72 ساعة، واصفا القرار بأنه انتكاسة لجهود التعاون النمساوي المجري في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وقال كارنر ـ في تصريحات اليوم الأحد ـ " إن موقف المجر مفاجئ وغريب خاصة أن الحكومة النمساوية تتعاون مع نظيرتها المجرية بشكل جيد في ملف اللاجئين وشاركت معها في دوريات مشتركة على الحدود المجرية الصربية لصد موجات الهجرة غير الشرعية".
ودعا كارنر، رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان إلى أن يظل حليفا للنمسا في محاربة الهجرة غير الشرعية، معتبرا أن أوروبا غارقة في الهجرة وهي تنزلق بالفعل إلى أزمة لجوء جديدة. 
ولفت إلى التزام وزارة الداخلية بالتعامل مع وضع اللجوء المتوتر من خلال تعزيز الضوابط الحدودية ومراقبة المركبات التي تتحرك على الطريق بين صربيا ورومانيا والمجر، مشيرا إلى أن موقف المجر الجديد سوف يدفع النمسا إلى مراجعة استمرار التعاون الأمني بين البلدين.
يذكر أنه من المقرر أن يجتمع وزير الداخلية جيرهارد كارنر مع نظيريه من ألمانيا والدنمارك، الأسبوع المقبل، لبحث إقرار خطة جديدة لإجراءات اللجوء في الاتحاد الأوروبي.

النمسا المجر الهجرة غير الشرعية