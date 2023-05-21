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الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الزلازل السوري: تسجيل هزة أرضية بقوة 3.3 ريختر في لواء إسكندرون

زلازل
زلازل
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سجل المركز الوطني للزلازل السوري هزة أرضية، اليوم الأحد، بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر في لواء اسكندرون، شمال اللاذقية بنحو 65 كم.
وأوضح المركز في بيان وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية - أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت هزة وقعت عند الساعة 10:58 صباحًا في لواء إسكندرون شمال اللاذقية بقوة 3.3 درجات.
وكانت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت هزتين أرضيتين فقط في البر التركي بقدر 3.2 درجات، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

زلازل اللاذقية سوريا