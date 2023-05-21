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الأحد 21 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مسؤولة أممية تؤكد دعم كل الجهود من أجل استقرار ليبيا

روزميري ديكارلو
روزميري ديكارلو
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 أكدت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزميري ديكارلو، حرص الأمم المتحدة على دعم كافة الجهود من أجل استقرار ليبيا وإيجاد توافق حول القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال" اليوم /الأحد/ أن ذلك جاء خلال لقائها مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني.
وأعلنت ديكارلو عن إرسال فريق أممي مطلع الشهر المقبل إلى ليبيا لتقييم احتياجاتها الخاصة بالانتخابات، والاستعدادات الجارية لدعم اللجنة العليا للانتخابات من أجل إنجاح العملية الانتخابية في البلاد.
واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، آخر تطورات المسار السياسي في ليبيا وعمل البعثة الأممية، وكذلك الأوضاع التي تشهدها دول الجوار وتأثيراتها على المشهد بالأخص الأحداث الأخيرة في السودان.

ليبيا الامم المتحده