محافظ أسوان: تسليم 14 مركز شباب بقرى حياة كريمة

أكد ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان أنه تم تسليم 14 مركز شباب بواسطة دار الهندسة من بين 57 مركز شباب جاهزين للتسليم ، وتم إنهاؤهم بنسبة 100 % ، فيما جارى العمل فى 100 مركز شباب آخر بمتوسط تنفيذ 70 % .

وأشار سليم إلى أن هناك توجيهات من محافظ أسوان بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعمير برئاسة اللواء مهندس محمود نصار لتكثيف الجهود لزيادة معدلات الإنجاز فى تنفيذ المشروعات وفقاً للخطة الزمنية ، مع مراعاة معايير الجودة فى تنفيذ الإعمال ، وهو الذى يتوازى مع المتابعة المستمرة لتقارير دار الهندسة الخاصة بالمشروعات التى يجرى تنفيذها ومتابعته المستمرة ميدانياً لأعمال التنفيذ بالقرى والنجوع سواء عن طريق الجولات الميدانية أو عن طريق عقد الإجتماعات للتأكد من نسب التنفيذ ، ومراحل العمل .

والجدير بالذكر أن المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة تشمل فى مرحلتها الأولى 100 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1994 مشروع بمختلف قطاعات العمل العام منها 868 مشروع تم الإنتهاء منها ، فيما جارى العمل بعدد 1126 مشروع أخر ، ويتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى القرى المستهدفة إلى 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية ، وهو الذى يتوازى مع 19 مشروع للإدارة المحلية حققت فيهم المحافظة معدلات تنفيذ عالية .

IMG-20230521-WA0026

IMG-20230521-WA0025