وكيل تعليم الجيزة يتابع امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية

تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، لجان مدارس هدى شعراوي الإعدادية بنات، ومدرسة بدر الإعدادية بنين التابعة لإدارة الدقي التعليمية، وذلك بحضور مدير عام الإدارة هالة كمال.

كما تابع أيضا لجان مدارس الأورمان الإعدادية بنين التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، وذلك بحضور حنان موسى مدير عام الإدارة حيث أدى اليوم طلاب الشهادة الاعدادية الامتحان في مادة الإحصاء والجبر.

وأثناء زيارته سلومة اطلع على حسن سير العملية الامتحانية وانضباط اللجان والتزام العاملين داخل اللجنة وخارجها بالتعليمات الخاصة بشأن الامتحانات والتعليمات الصادرة من الوزارة والمديرية.

واطمأن من الطلاب والطالبات خلال زيارته على مستوى الامتحان وأنه في مستوى الطالب المتوسط، وأن الأسئلة من داخل الكتاب المدرسي.

كما شدد على تطبيق اقصى العقوبه لمحاولات الغش حيث ان الشهادة الإعدادية تعتبر بروڤة قوية قبل امتحانات الثانوية العامة كذلك عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان حتى لو كان مغلقًا وذلک حتى يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب كما دعا الطلاب إلى بذل مزيد من الجهد والمذاكرة للحصول على أعلى الدرجات.

وبعد جولته التفقدية تابع سير الامتحانات داخل الإدارات التعليمية بالجيزة وذلک من داخل غرفة عمليات المديرية (مركزي) وبلغ إجمالى عدد المتقدمين 190743 طالب وطالبة بنسبة حضور 98,4%