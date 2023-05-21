القاهرة والإسكندرية تستضيفان اليوبيل الفضي لمهرجان ترى كور الفرنسي للأفلام القصيرة جدا

تستضيف القاهرة والإسكندرية عروض مهرجان تري كور الفرنسي للأفلام القصيرة جدا في دورته ال٢٥ خلال الفترة من ٢ وحتي ١١ يونيو المقبل.

وقالت الدكتورة ريم لطفي منسق عام المهرجان بمنطقة الشرق الأوسط إن دورة المهرجان هذا العام تحمل الكثير من المفاجأت لصناع وجمهور الأفلام القصيرة جدا والتي نحتفل خلالها باليوبيل الفضي بالمهرجان الذي يتميز بخصوصية أفلامه التي تعرضها قارات العالم في وقت واحد ولايتجاوز مدة الفيلم الواحد منها عن ال٤ دقائق .

وأضافت لطفي أن مصر كانت من أوائل الدول العربية التي أدركت قيمة وأهمية هذا المهرجان بالنسبة لصناعة الأفلام ومستقبلها لذلك إستضافت ٨ نسخ من المهرجان وعرضت أفلامه بالقاهرة والإسكندرية.

وأوضحت أن العروض ستكون قاصرة على الأفلام المشاركة في مسابقات المهرجان المختلفة مثل الأفلام الروائية والوثائقية والتحريك والمسابقة الخاصة بأفلام المرأة وأفلام ال٤٨ ساعة.

وقال الدكتور أسامة أبو نار رئيس المهرجان في مصر إن دائرة عروض افلام المهرجان تتسع هذا العام لتواكب الدورة ال٢٥ من المهرجان وسنعرض أفلامه بعدد من الأماكن المهمة مثل سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية ومركز الإبداع الفني والجامعة البريطانية ومدرسة الجيزويت وفي الإسكندرية بمركز الحرية للإبداع

وأشار الي أن حفل ختام المهرجان سيقام يوم السبت الموافق ١٠ يونيو المقبل بالجامعة البريطانية وسيكرم خلاله عدد من النجوم المصريين والعرب الذين لعبوا دورا مؤثرا في السينما العربية الطويلة والقصيرة على حدا سواء